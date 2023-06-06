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Кулеба: Россия пыталась помешать созыву Совбеза ООН по Каховской гидроэлектростанции

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 21:55
Кулеба: Россия пыталась помешать созыву Совбеза ООН по Каховской гидроэлектростанции - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот по видео)

Совет Безопасности ООН соберется на заседание по запросу Украины из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, как Россия пыталась помешать созыву этого заседания, в эфире телемарафона "Єдині новини".

Заседание Совбеза ООН состоится сегодня в 23:00 по Киевскому времени.

На заседании будет обговариваться подрыв дамбы Каховской ГЭС во временно оккупированной Херсонской области.

Глава МИД Кулеба сообщил, что Россия "пыталась вставить палки в колеса" Украине насчет этого заседания.

"Также [РФ] начала имитировать, что это Украина якобы разрушила дамбу, и тоже потребовали созыва Совбеза", – сказал он.
Кулеба отметил, что Украине удалось менее чем через 24 часа созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Тот факт, что мы смогли созвать Совбез, свидетельствует о том, что трое из постоянных членов Совбеза – США, Франция, Великобритания, представители наших основных партнеров на нашей стороне и поддерживают нас в этой ситуации", – отметил он.

Читайте также: Генсек ООН отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Последствия войны, причину назвать не могу

Артём Джерипа
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