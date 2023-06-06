Кулеба: Россия пыталась помешать созыву Совбеза ООН по Каховской гидроэлектростанции
Совет Безопасности ООН соберется на заседание по запросу Украины из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, как Россия пыталась помешать созыву этого заседания, в эфире телемарафона "Єдині новини".
На заседании будет обговариваться подрыв дамбы Каховской ГЭС во временно оккупированной Херсонской области.
Глава МИД Кулеба сообщил, что Россия "пыталась вставить палки в колеса" Украине насчет этого заседания.
"Тот факт, что мы смогли созвать Совбез, свидетельствует о том, что трое из постоянных членов Совбеза – США, Франция, Великобритания, представители наших основных партнеров на нашей стороне и поддерживают нас в этой ситуации", – отметил он.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- ООН в день подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами поздравила в своем Twitter-аккаунте с "днем русского языка". В МИД Украины подвергли критике организацию.
- Позже ООН отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, однако никак не упомянула Россию.
Читайте также: Генсек ООН отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Последствия войны, причину назвать не могу
Комментарии