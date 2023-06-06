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Генсек ООН отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Последствие войны, причины не назову

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 20:31
Генсек ООН отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Последствие войны, причины не назову - Фото
Антониу Гутерриш (Фото: EPA)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами является последствием вторжения РФ в Украину. Об этом он сообщил журналистам 6 июня, цитирует его CNN.

По его словам, у ООН нет доступа к информации для "независимой проверки причины". 

"Мы все видели трагические кадры, выходящие сегодня из монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области Украины", — сказал Гутерриш.

Он отметил, что подрыв Каховской ГЭС — это пример цены войны для людей. 

"Это должно прекратиться. Атаки на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру должны прекратиться", — заявил генсек ООН. 

Также Гутерриш призвал к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи.

  • Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания "Укргидроэнерго" заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

Читайте также: Новая Каховка уходит под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Дмитрий Гриниченко
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Антониу ГутерришООНвойнаХерсонская областькаховская гэс
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