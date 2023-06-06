Генсек ООН отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: Последствие войны, причины не назову

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами является последствием вторжения РФ в Украину. Об этом он сообщил журналистам 6 июня, цитирует его CNN.

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По его словам, у ООН нет доступа к информации для "независимой проверки причины".

"Мы все видели трагические кадры, выходящие сегодня из монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области Украины", — сказал Гутерриш.

Он отметил, что подрыв Каховской ГЭС — это пример цены войны для людей.

"Это должно прекратиться. Атаки на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру должны прекратиться", — заявил генсек ООН.

Также Гутерриш призвал к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи.

Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания "Укргидроэнерго" заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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