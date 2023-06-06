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Генсек ООН відреагував на підрив Каховської ГЕС: Наслідки війни, причину назвати не можу

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 20:31
Генсек ООН відреагував на підрив Каховської ГЕС: Наслідки війни, причину назвати не можу - Фото
Антоніу Гутерріш (Фото: EPA)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що підрив Каховської гідроелектростанції росіянами є наслідком вторгнення РФ до України. Про це він повідомив журналістам 6 червня, цитує його CNN.

За його словами, ООН не має доступу до інформації для "незалежної перевірки причини".

"Ми всі бачили трагічні кадри, які сьогодні виходять із монументальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи в Херсонській області України", — сказав Гутерріш.

Він зазначив, що підрив Каховської ГЕС — це приклад ціни війни для людей.

"Це має припинитися. Атаки на цивільне населення та критично важливу цивільну інфраструктуру мають припинитися", — заявив генсек ООН.

Також Гутерріш закликав до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної асамблеї.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія "Укргідроенерго" заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Дивіться також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Дмитро Гриниченко
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