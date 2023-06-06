Генсек ООН відреагував на підрив Каховської ГЕС: Наслідки війни, причину назвати не можу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що підрив Каховської гідроелектростанції росіянами є наслідком вторгнення РФ до України. Про це він повідомив журналістам 6 червня, цитує його CNN.

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За його словами, ООН не має доступу до інформації для "незалежної перевірки причини".

"Ми всі бачили трагічні кадри, які сьогодні виходять із монументальної гуманітарної, економічної та екологічної катастрофи в Херсонській області України", — сказав Гутерріш.

Він зазначив, що підрив Каховської ГЕС — це приклад ціни війни для людей.

"Це має припинитися. Атаки на цивільне населення та критично важливу цивільну інфраструктуру мають припинитися", — заявив генсек ООН.

Також Гутерріш закликав до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної асамблеї.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія "Укргідроенерго" заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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