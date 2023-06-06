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Каховська ГЕС. Херсон почало затоплювати, вода на десятках вулиць і прибуває ще — відео видео

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06.06.2023, 16:16
Затоплення в Херсонській області (Фото: EPA)
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Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції росіянами Херсон почало підтоплювати, вода прибуває сильніше. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, у Корабельному районі станом на 15:00 підтоплено мікрорайони Нафтогавань, Гідропарк, Острівське шосе, вулиця Михайлівська, Кошовий узвіз, Причальна, провулки Флотський, Насипний — усього близько 29 вулиць та провулків.

Він зазначив, що продовжується евакуація місцевих жителів.

Народний депутат Роман Костенко, який воює на південному фронті, опублікував відео з набережної Херсона та заявив, що вода продовжує прибувати, її рівень підвищується.

Читайте також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Дмитро Гриниченко
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