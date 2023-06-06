Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції росіянами Херсон почало підтоплювати, вода прибуває сильніше. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, у Корабельному районі станом на 15:00 підтоплено мікрорайони Нафтогавань, Гідропарк, Острівське шосе, вулиця Михайлівська, Кошовий узвіз, Причальна, провулки Флотський, Насипний — усього близько 29 вулиць та провулків.
Він зазначив, що продовжується евакуація місцевих жителів.
Народний депутат Роман Костенко, який воює на південному фронті, опублікував відео з набережної Херсона та заявив, що вода продовжує прибувати, її рівень підвищується.
Він зазначив, що продовжується евакуація місцевих жителів.
Народний депутат Роман Костенко, який воює на південному фронті, опублікував відео з набережної Херсона та заявив, що вода продовжує прибувати, її рівень підвищується.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
- У Міноборони попереджають про підвищення небезпеки від вибухонебезпечних предметів через російські міни.
- З'явився перший супутниковий знімок зруйнованої росіянами Каховської ГЕС.
Читайте також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі