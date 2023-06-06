В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами Херсон начало подтоплять, вода прибывает сильнее. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По его словам, в Корабельном районе по состоянию на 15:00 подтоплены микрорайоны Нефтегавань, Гидропарк, Островское шоссе, улица Михайловская, Кошевой спуск, Причальная, проулки Флотский, Насыпной — всего около 29 улиц и проулков.

Он отметил, что продолжается эвакуация местных жителей.

Народный депутат Роман Костенко, который воюет на южном фронте, опубликовал видео с набережной Херсона и заявил, что вода продолжает прибывать, ее уровень повышается.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Минобороны предупреждают о повышении опасности от взрывоопасных предметов из-за российских мин.

Появился первый спутниковый снимок разрушенной россиянами Каховской ГЭС.

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