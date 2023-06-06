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Каховская ГЭС. Херсон начало затоплять, вода на десятках улиц и прибывает еще — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 16:16
Затопление в Херсонской области (Фото: EPA)
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В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами Херсон начало подтоплять, вода прибывает сильнее. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, в Корабельном районе по состоянию на 15:00 подтоплены микрорайоны Нефтегавань, Гидропарк, Островское шоссе, улица Михайловская, Кошевой спуск, Причальная, проулки Флотский, Насыпной — всего около 29 улиц и проулков.

Он отметил, что продолжается эвакуация местных жителей. 

Народный депутат Роман Костенко, который воюет на южном фронте, опубликовал видео с набережной Херсона и заявил, что вода продолжает прибывать, ее уровень повышается.

Читайте также: Новая Каховка идет под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Дмитрий Гриниченко
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войнаХерсонпотопкаховская гэс
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