У Херсоні під час потопу через підрив Каховської гідроелектростанції росіянами обвалився житловий будинок. Відповідне відео опублікувало місцеве видання Вгору.

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Журналісти пишуть, що приватна оселя на вулиці Чайковського потрапила до зони затоплення і не витримала натиску води.

На записі можна побачити обвал будинку під натиском стихії.

Вулиця Чайковського розташована у Корабельному районі Херсона.

Раніше канал NBC з посиланням на джерела повідомив, що Білий дім має у своєму розпорядженні розвіддані, які підтверджують відповідальність Росії за знищення греблі Каховської ГЕС.

20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, то це означатиме оголошення ними війни всьому світу.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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