В Херсоне во время потопа из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами обвалился жилой частный дом. Соответствующее видео опубликовало местное издание Вгору.

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Журналисты пишут, что частный дом на улице Чайковского попал в зону затопления и не выдержал напора воды.

На записи можно увидеть обрушение дома под натиском стихии.

Улица Чайковского расположена в Корабельном районе Херсона.

Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС.

20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

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