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Каховская ГЭС. В Херсоне из-за потопа обвалился жилой дом на улице Чайковского — видео видео

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06.06.2023, 23:34
Разрушение дома в Херсоне (Фото: скриншот видео)
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В Херсоне во время потопа из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами обвалился жилой частный дом. Соответствующее видео опубликовало местное издание Вгору.

Журналисты пишут, что частный дом на улице Чайковского попал в зону затопления и не выдержал напора воды.

На записи можно увидеть обрушение дома под натиском стихии.

Улица Чайковского расположена в Корабельном районе Херсона.

Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС.

  • 20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
  • Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.
  • 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
  • Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

Читайте также: Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ – СНБО

Дмитрий Гриниченко
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