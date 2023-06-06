У разведки США есть подтверждения, что за подрывом Каховской ГЭС стоит именно Россия – NBC

Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает NBC.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Агентство со ссылкой на информацию двух официальных лиц США и одного представителя Запада утверждает, что администрация президента США Джо Байдена намерена рассекретить часть разведданных по ответственности Кремля за взрыв Каховской ГЭС для того, чтобы поделиться ими с союзниками.

Как сообщил один из источников, пока еще выясняются причины приказа о подрыве плотины, однако, вероятнее всего, этим пытались затруднить для ВСУ переправу через Днепр, а также намеренно создать крупную гуманитарную проблему.

20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

Читайте также: Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ – СНБО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.