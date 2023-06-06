RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Розвідка США має підтвердження, що за підривом Каховської ГЕС стоїть саме Росія – NBC

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 20:23
Розвідка США має підтвердження, що за підривом Каховської ГЕС стоїть саме Росія – NBC - Фото
Зруйнована Каховська ГЕС (фото – скриншот з відео)

Білий дім має розвіддані, які підтверджують відповідальність Росії за знищення греблі Каховської ГЕС. Про це повідомляє NBC.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Агентство з посиланням на інформацію двох офіційних осіб США та одного представника Заходу стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір розсекретити частину розвідданих щодо відповідальності Кремля за підрив Каховської ГЕС для того, щоб поділитися ними з союзниками.

Як повідомило одне з джерел, поки що з'ясовуються причини наказу про підрив греблі, проте, найімовірніше, цим намагалися утруднити для ЗСУ переправу через Дніпро, а також навмисно створити велику гуманітарну проблему.

  • 20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.
  • Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.
  • 9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, то це означатиме оголошення ними війни всьому світу.
  • Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

Читайте також: Каховську ГЕС підірвали окупанти із 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ – РНБО

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
білий дімтерактдиверсіяпідриврозвідка сшакаховська гесгребля
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 