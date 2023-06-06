Розвідка США має підтвердження, що за підривом Каховської ГЕС стоїть саме Росія – NBC

Білий дім має розвіддані, які підтверджують відповідальність Росії за знищення греблі Каховської ГЕС. Про це повідомляє NBC.

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Агентство з посиланням на інформацію двох офіційних осіб США та одного представника Заходу стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір розсекретити частину розвідданих щодо відповідальності Кремля за підрив Каховської ГЕС для того, щоб поділитися ними з союзниками.

Як повідомило одне з джерел, поки що з'ясовуються причини наказу про підрив греблі, проте, найімовірніше, цим намагалися утруднити для ЗСУ переправу через Дніпро, а також навмисно створити велику гуманітарну проблему.

20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, то це означатиме оголошення ними війни всьому світу.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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