Білий дім про підрив Каховської ГЕС: Бачили повідомлення про відповідальність Росії, перевіряємо

У Білому домі заявили, що бачили повідомлення про "відповідальність" Росії за підрив Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі, повідомляє кореспондент української редакції Голосу Америки Остап Яриш.

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За його словами, Вашингтон бачив повідомлення про те, що Росія "несе відповідальність" за підрив греблі Каховської ГЕС.

Він зазначив, що росіяни незаконно окупували станцію ще в 2022 році і продовжують контролювати її.

"Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці звіти", — сказав Кірбі.

Раніше канал NBC з посиланням на джерела повідомив, що Білий дім має в своєму розпорядженні розвіддані, які підтверджують відповідальність Росії за знищення греблі Каховської ГЕС.

20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, то це означатиме оголошення ними війни всьому світу.

Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. У Росії у руйнуванні греблі звинуватили Україну. LIGA.net вела хроніку цієї події.

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