Белый дом о подрыве Каховской ГЭС: Видели сообщения об ответственности России, проверяем

В Белом доме заявили, что видели сообщения об "ответственности" России за подрыв Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби, передает корреспондент украинской редакции Голоса Америки Остап Яриш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Вашингтон видел сообщения о том, что Россия "несет ответственность" за подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Он отметил, что россияне незаконно оккупировали станцию еще в 2022 году и продолжают контролировать ее.

"Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты", — сказал Кирби.

Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС.

20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

Читайте также: Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ – СНБО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.