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Каховська ГЕС. Дно водосховища може показатися за чотири доби — голова Укргідроенерго

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 17:31
Каховська ГЕС. Дно водосховища може показатися за чотири доби — голова Укргідроенерго - Фото
Знищена росіянами Каховська ГЕС (Фото: скриншот з відео)

Дно Каховського водосховища після підриву однойменної гідроелектростанції Росією може показатися протягом чотирьох діб. Про це в ефірі Суспільного заявив голова Укргідроенерго Iгор Сирота.

За його словами, якщо підірвано нижню частину водозливної греблі, то протягом чотирьох діб Каховське водосховище покаже дно.

"Якщо нижня частина не підірвана залишилася, то може бути таке, але це малоймовірно, що водосховище матиме ще приблизно три метри води, яка не зійде. Але ми все ж таки бачимо, що, швидше за все, цей розмив, що йде, що це перший варіант", — сказав Сирота.

Він зазначив, що на сьогодні водосховище опускається на 15-20 сантиметрів, прорив та розмив збільшуються.

"І може збільшитися скидання води. З таким пропуском води, як сьогодні, буквально 3-4 дні, і Каховське водосховище буде спрацьовано", — заявив чиновник.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Дивіться також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Дмитро Гриниченко
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