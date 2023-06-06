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Каховская ГЭС. Дно водохранилища может показаться через четыре дня — Укргидроэнерго

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06.06.2023, 17:31
Каховская ГЭС. Дно водохранилища может показаться через четыре дня — Укргидроэнерго - Фото
Уничтоженная россиянами Каховская ГЭС (Фото: скриншот с видео)

Дно Каховского водохранилища после подрыва одноименной гидроэлектростанции Россией может показаться в течении четырех суток. Об этом в эфире Суспильного заявил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По его словам, если подорвана нижняя часть водосливной плотины, то в течение четырех суток Каховской водохранилище покажет дно. 

"Если нижняя часть не взорванной осталась, то может быть такое, но это маловероятно, что водохранилище будет иметь еще примерно три метра воды, которая не сойдет. Но мы все же видим, что, скорее всего, этот размыв, который идет, что это первый вариант", — сказал Сирота.

Он отметил, что на сегодня водохранилище опускается на 15-20 сантиметров, прорыв и размыв увеличиваются. 

"И может увеличиться сброс воды. С таким пропуском воды, как сегодня, буквально 3-4 дня, и Каховское водохранилище будет сработано", — заявил чиновник.

  • Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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Дмитрий Гриниченко
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