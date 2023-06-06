Підрив ГЕС. Затоплено 71 будинок і мости, евакуйовано понад 1300 людей: свіжі дані

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін озвучив оновлені дані щодо наслідків підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. За його словами, відомо про затоплення 71 будинку на підконтрольній Україні частині Херсонщини.

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"Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинки підтоплено два мости та 33 житлові будинки", – повідомив глава ОВА.

Також оселя опинилась у воді у Бургунці, в Одрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладнено під’їзд до населеного пункту. У Козацькому затоплено близько 30 домівок.

Прокудін наголосив, що з населених пунктів, що знаходяться в зоні підтоплення, проводиться евакуація людей: задіяно 50 автобусів, велика кількість волонтерів, особового складу поліції, ДСНС і військових адміністрацій.

Станом на 15:30 було евакуйовано 1328 людей, зокрема з мікрорайону Острів у Херсоні – звідти вдалося вивезти майже 1200 людей.

Голова ОВА додав, що евакуація триває, і закликав херсонців, які потребують допомоги, звертатись на гарячу лінію. Контакти – тут.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія "Укргідроенерго" заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

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