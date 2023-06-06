Подрыв ГЭС. Затоплен 71 дом и мосты, эвакуировано более 1300 человек: свежие данные

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин озвучил обновленные данные о последствиях подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. По его словам, известно о затоплении 71 дома на подконтрольной Украине части Херсонской области.

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"Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонской области. В настоящее время известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинки подтоплены два моста и 33 жилых дома", – сообщил глава ОВА.

Также дом оказался в воде в Бургунке, в Отрадокаменке подтоплен мост, из-за чего затруднен подъезд к населенному пункту. В Казацком затоплено около 30 домов.

Прокудин отметил, что из находящихся в зоне подтопления населенных пунктов проводится эвакуация людей: задействовано 50 автобусов, большое количество волонтеров, личного состава полиции, ГСЧС и военных администраций.

По состоянию на 15:30 было эвакуировано 1328 человек, в том числе из микрорайона Остров в Херсоне – оттуда удалось вывезти около 1200 человек.

Глава ОВА добавил, что эвакуация продолжается, и призвал нуждающихся в помощи херсонцев обращаться на горячую линию. Контакты – здесь.

Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

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