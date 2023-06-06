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Зеленський провів Ставку, щодо подальших дій на фронті: Готовність – максимальна

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 20:05
Зеленський провів Ставку, щодо подальших дій на фронті: Готовність – максимальна - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому заслухали доповіді командування, обговорили ситуацію на фронті та подальші дії, йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що на Ставці детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій: "Готовність – максимальна".

Президент повідомив, що на Ставці заслухали доповідь розвідки про ситуацію на Каховській ГЕС.

"Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", – написав Зеленський.

Він зауважив, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати власні території.

Читайте також: Зеленський про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: Це лише катастрофа України. Таке життя

Артем Джеріпа
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Володимир Зеленськийвійнадеокупаціякаховська гесставка
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