Зеленський провів Ставку, щодо подальших дій на фронті: Готовність – максимальна

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому заслухали доповіді командування, обговорили ситуацію на фронті та подальші дії, йдеться в офіційному повідомленні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зазначається, що на Ставці детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій: "Готовність – максимальна".

Президент повідомив, що на Ставці заслухали доповідь розвідки про ситуацію на Каховській ГЕС.

"Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", – написав Зеленський.

Він зауважив, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати власні території.

3 червня 2023 року Зеленський повідомив, що Україна готова до контрнаступу.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

Читайте також: Зеленський про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: Це лише катастрофа України. Таке життя

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.