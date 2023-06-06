Зеленський провів Ставку, щодо подальших дій на фронті: Готовність – максимальна
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому заслухали доповіді командування, обговорили ситуацію на фронті та подальші дії, йдеться в офіційному повідомленні.
Зазначається, що на Ставці детально розібрали ситуацію на фронті та готовність українських сил до подальших дій: "Готовність – максимальна".
Президент повідомив, що на Ставці заслухали доповідь розвідки про ситуацію на Каховській ГЕС.
"Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", – написав Зеленський.
Він зауважив, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплинув на спроможність України деокупувати власні території.
- 3 червня 2023 року Зеленський повідомив, що Україна готова до контрнаступу.
- Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню.
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