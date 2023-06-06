Зеленський про реакцію світу на підрив Каховської ГЕС: Це лише катастрофа України. Таке життя

Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської гідроелектростанції росіянами — це "лише катастрофа України". Про це він повідомив на прес-конференції 6 червня, відповідаючи на питання про міжнародну реакцію на теракт Москви.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Україна, наприклад, хотіла б реакції Туреччини у вигляді постачання озброєнь.

"Щоб більше зброї та менше слів. Хоча у нас нормальні відносини. Я не бачу, щоб Туреччина була дуже близька до Росії, є деякі кроки, відмова від певних санкцій, загалом це болюче питання", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни мають понести кримінальну відповідальність з боку міжнародної спільноти за підрив Каховської ГЕС.

"Ті, хто дає зброю, вони її дають попри все. Хтось бачить лише свої інтереси. Наша екологічна катастрофа — це суто наша катастрофа, так відбувається в житті. Коли ти знаходиш спільну зацікавленість, то все виходить. Росія — це спільний ворог для нас та наших сусідів", — заявив він.

Глава держави наголосив, що всі лідери реагують на внутрішню ситуацію у своїх країнах.

"Живемо в такому світі, треба самим були міцними і тиснути на інших. Я розумію, що нам хочеться жорсткішої реакції світу, але песимізму в мене немає", — резюмував президент.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Дивіться також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.