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Зеленский о реакции мира на Каховскую ГЭС: Это только катастрофа Украины. Такова жизнь

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 18:13
Зеленский о реакции мира на Каховскую ГЭС: Это только катастрофа Украины. Такова жизнь - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами — это "только катастрофа Украины". Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня, отвечая на вопрос о международной реакции на теракт Москвы. 

По его словам, Украина, например, хотела бы реакции Турции в виде поставок вооружений. 

"Чтобы больше оружия и меньше слов. Хотя у нас нормальные отношения. Я не вижу, чтобы Турция была очень близка с Россией, есть некоторые шаги, отказ от определенных санкций, в целом это болезненный вопрос", — сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне должны понести уголовную ответственность со стороны международного сообщества за подрыв Каховской ГЭС. 

"Те, кто дает оружие, они его дают несмотря ни на что. Кто-то видит только свои интересы. Наша экологическая катастрофа — это чисто наша катастрофа, так происходит в жизни. Когда ты находишь общую заинтересованность, то все получается. Россия — это общий враг для нас и наших соседей", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что все лидеры реагируют на внутреннюю ситуацию в своих странах. 

"Живем в таком мире, нужно самим были крепкими и давить на других. Я понимаю, что нам хочется более жесткой реакции мира, но пессимизма у меня нет", — резюмировал президент.

  • Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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Дмитрий Гриниченко
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