Зеленский о реакции мира на Каховскую ГЭС: Это только катастрофа Украины. Такова жизнь

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами — это "только катастрофа Украины". Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня, отвечая на вопрос о международной реакции на теракт Москвы.

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По его словам, Украина, например, хотела бы реакции Турции в виде поставок вооружений.

"Чтобы больше оружия и меньше слов. Хотя у нас нормальные отношения. Я не вижу, чтобы Турция была очень близка с Россией, есть некоторые шаги, отказ от определенных санкций, в целом это болезненный вопрос", — сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне должны понести уголовную ответственность со стороны международного сообщества за подрыв Каховской ГЭС.

"Те, кто дает оружие, они его дают несмотря ни на что. Кто-то видит только свои интересы. Наша экологическая катастрофа — это чисто наша катастрофа, так происходит в жизни. Когда ты находишь общую заинтересованность, то все получается. Россия — это общий враг для нас и наших соседей", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что все лидеры реагируют на внутреннюю ситуацию в своих странах.

"Живем в таком мире, нужно самим были крепкими и давить на других. Я понимаю, что нам хочется более жесткой реакции мира, но пессимизма у меня нет", — резюмировал президент.

Ночью 6 июня 2023 года оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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