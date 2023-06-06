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Зеленский провел Ставку, насчет дальнейших действий на фронте: Готовность – максимальная

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 20:05
Зеленский провел Ставку, насчет дальнейших действий на фронте: Готовность – максимальная - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем заслушали доклады командования, обсудили ситуацию на фронте и дальнейшие действия, говорится в сообщении.

Отмечается, что на Ставке подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям: "Готовность – максимальная".

Президент сообщил, что на Ставке заслушали доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС.

"Главное заключение – подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", – написал Зеленский.

Он отметил, что взрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Читайте также: Зеленский о реакции мира на подрыв Каховской ГЭС: Это только катастрофа Украины. Такова жизнь

Артём Джерипа
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