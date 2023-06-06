Зеленский провел Ставку, насчет дальнейших действий на фронте: Готовность – максимальная
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем заслушали доклады командования, обсудили ситуацию на фронте и дальнейшие действия, говорится в сообщении.
Отмечается, что на Ставке подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям: "Готовность – максимальная".
Президент сообщил, что на Ставке заслушали доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС.
"Главное заключение – подрыв был умышленным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники", – написал Зеленский.
Он отметил, что взрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.
- 3 июня 2023 года Зеленский сообщил, что Украина готова к контрнаступлению.
- Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
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