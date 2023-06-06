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Окупанти намагаються "змішатися з місцевими" під час евакуації на Херсонщині – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 21:10
Окупанти намагаються
Російський окупант (Ілюстративне фото)

Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, які евакуюються після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що військові РФ перевдягаються в цивільний одяг та намагаються "змішатись з місцевим населенням", яке евакуюється на правий берег Дніпра.

У такий спосіб окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС.

Росіяни хочуть закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонщини, пише ЦНС.

Читайте також: Розвідка США має підтвердження, що за підривом Каховської ГЕС стоїть саме Росія – NBC

Артем Джеріпа
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війнаевакуаціядргкаховська гес
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