Окупанти намагаються "змішатися з місцевими" під час евакуації на Херсонщині – ЦНС
06.06.2023, 21:10
Російський окупант (Ілюстративне фото)
Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, які евакуюються після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Зазначається, що військові РФ перевдягаються в цивільний одяг та намагаються "змішатись з місцевим населенням", яке евакуюється на правий берег Дніпра.
У такий спосіб окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС.
Росіяни хочуть закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонщини, пише ЦНС.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- Унаслідок підриву росіянами ГЕС затоплено 71 будинок і мости, евакуйовано понад 1300 людей – дані на 17:00.
- Президент Зеленський повідомив, що підрив Каховської ГЕС не вплине на спроможність України деокупувати власні території.
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