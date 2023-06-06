Окупанти намагаються "змішатися з місцевими" під час евакуації на Херсонщині – ЦНС

Окупанти намагаються потрапити на правий берег Дніпра під виглядом цивільних, які евакуюються після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що військові РФ перевдягаються в цивільний одяг та намагаються "змішатись з місцевим населенням", яке евакуюється на правий берег Дніпра.

У такий спосіб окупанти планують використати підрив Каховської ГЕС.

Росіяни хочуть закинути диверсійно-розвідувальні групи на звільнені території Херсонщини, пише ЦНС.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

Унаслідок підриву росіянами ГЕС затоплено 71 будинок і мости, евакуйовано понад 1300 людей – дані на 17:00.

Президент Зеленський повідомив, що підрив Каховської ГЕС не вплине на спроможність України деокупувати власні території.

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