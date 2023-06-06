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Оккупанты пытаются "смешаться с местными" во время эвакуации в Херсонской области – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 21:10
Оккупанты пытаются
Российский оккупант (Иллюстративное фото)

Оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что военные РФ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются "смешаться с местным населением", которое эвакуируется на правый берег Днепра.

Таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС.

Россияне хотят забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсона, пишет ЦНС.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
  • В результате подрыва россиянами ГЭС затоплены 71 дом и мосты, эвакуированы более 1300 человек – данные на 17:00.
  • Президент Зеленский сообщил, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Читайте также: Разведка США подтверждает, что за подрывом Каховской ГЭС стоит именно Россия – NBC

Артём Джерипа
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