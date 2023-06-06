Оккупанты пытаются "смешаться с местными" во время эвакуации в Херсонской области – ЦНС

Оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что военные РФ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются "смешаться с местным населением", которое эвакуируется на правый берег Днепра.

Таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС.

Россияне хотят забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсона, пишет ЦНС.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате подрыва россиянами ГЭС затоплены 71 дом и мосты, эвакуированы более 1300 человек – данные на 17:00.

Президент Зеленский сообщил, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на способность Украины деоккупировать собственные территории.

Читайте также: Разведка США подтверждает, что за подрывом Каховской ГЭС стоит именно Россия – NBC

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.