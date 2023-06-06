Оккупанты пытаются "смешаться с местными" во время эвакуации в Херсонской области – ЦНС
06.06.2023, 21:10
Российский оккупант (Иллюстративное фото)
Оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Отмечается, что военные РФ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются "смешаться с местным населением", которое эвакуируется на правый берег Днепра.
Таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС.
Россияне хотят забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсона, пишет ЦНС.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- В результате подрыва россиянами ГЭС затоплены 71 дом и мосты, эвакуированы более 1300 человек – данные на 17:00.
- Президент Зеленский сообщил, что подрыв Каховской ГЭС не повлияет на способность Украины деоккупировать собственные территории.
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