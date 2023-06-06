СБУ повідомила про підозру пропагандистці Вітязєвій, яка поширювала фейки про Каховську ГЕС

Служба безпеки України повідомила про підозру російській пропагандистці Юлії Лозановій, яка відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Вона однією з перших почала виправдовувати російських окупантів за підрив Каховської гідроелектростанції, йдеться у заяві відомства.

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"Контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одну ворожу пропагандистку, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України", – повідомляє СБУ.

Зазначається, що блогерка є уродженкою Одеси. У 2015 році вона переїхала до Москви.

У РФ вона почала "активно поширювати фейки" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Вітязєва використовувала всі доступні їй медіамайданчики для публічної підтримки збройної агресії Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, пише СБУ.

6 червня 2023 року вона однією з перших почала виправдовувати окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Вона зробила відповідні дописи у власному Telegram-каналі на 100 000 підписників.

Окрім цього, Вітязєва бере участь в ефірах російського каналу "Соловьев.live", де регулярно поширює антиукраїнський контент.

Також пропагандистка займається збором грошей на потреби російських окупантів.

Зазначається, що ініційовані СБУ експертизи "підтвердили факти її підривної діяльності проти України".

Їй вручено підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Її звинувачують у колабораційній діяльності та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників.

Пропагандистці загрожує до 12 років ув'язнення.

Наразі Вітязєва перебуває на території РФ, тривають "комплексні заходи" задля притягнення її до відповідальності.

3 лютого 2023 року СБУ повідомила про підозру російському блогеру-пропагандисту Семену Пєгову.

12 квітня у Хмельницькому СБУ затримала проросійського пропагандиста, який входив до пулу політичних піарників колишнього нардепа Віктора Медведчука.

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