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СБУ повідомила про підозру пропагандистці Вітязєвій, яка поширювала фейки про Каховську ГЕС

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 19:20
СБУ повідомила про підозру пропагандистці Вітязєвій, яка поширювала фейки про Каховську ГЕС - Фото
Юлія Вітязєва (Скриншот із відео)

Служба безпеки України повідомила про підозру російській пропагандистці Юлії Лозановій, яка відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Вона однією з перших почала виправдовувати російських окупантів за підрив Каховської гідроелектростанції, йдеться у заяві відомства.

"Контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одну ворожу пропагандистку, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України", – повідомляє СБУ.

Фото: СБУ

Зазначається, що блогерка є уродженкою Одеси. У 2015 році вона переїхала до Москви.

У РФ вона почала "активно поширювати фейки" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Вітязєва використовувала всі доступні їй медіамайданчики для публічної підтримки збройної агресії Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, пише СБУ.

6 червня 2023 року вона однією з перших почала виправдовувати окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Вона зробила відповідні дописи у власному Telegram-каналі на 100 000 підписників.

Фото: СБУ

Окрім цього, Вітязєва бере участь в ефірах російського каналу "Соловьев.live", де регулярно поширює антиукраїнський контент.

Також пропагандистка займається збором грошей на потреби російських окупантів.

Фото: СБУ

Зазначається, що ініційовані СБУ експертизи "підтвердили факти її підривної діяльності проти України".

Їй вручено підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Її звинувачують у колабораційній діяльності та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників.

Пропагандистці загрожує до 12 років ув'язнення.

Наразі Вітязєва перебуває на території РФ, тривають "комплексні заходи" задля притягнення її до відповідальності.

  • 3 лютого 2023 року СБУ повідомила про підозру російському блогеру-пропагандисту Семену Пєгову. 
  • 12 квітня у Хмельницькому СБУ затримала проросійського пропагандиста, який входив до пулу політичних піарників колишнього нардепа Віктора Медведчука

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Артем Джеріпа
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