СБУ сообщила о подозрении пропагандистке Витязевой, распространявшей фейки о Каховской ГЭС

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российской пропагандистке Юлии Лозановой, известной под псевдонимом Юлия Витязева. Она одной из первых начала оправдывать российских оккупантов за подрыв Каховской гидроэлектростанции, говорится в заявлении ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Контрразведчики и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одну вражескую пропагандистку, занимающуюся информационно-подрывной деятельностью против Украины", – сообщает СБУ.

Отмечается, что блогерша является уроженкой Одессы. В 2015 году она переехала в Москву.

В РФ она начала "активно распространять фейки" по отношению к общественно-политической ситуации в Украине.

Витязева использовала все доступные ей медиаплощадки для публичной поддержки вооруженной агрессии России после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, пишет СБУ.

6 июня 2023 года она одной из первых начала оправдывать оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС. Она сделала соответствующие сообщения в собственном Telegram-канале на 100 000 подписчиков.

Кроме этого, Витязева участвует в эфирах российского канала "Соловьев.live", где регулярно распространяет антиукраинский контент.

Также пропагандистка занимается сбором денег на нужды российских оккупантов.

Отмечается, что инициированные СБУ экспертизы "подтвердили факты ее подрывной деятельности против Украины".

Ей вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности и оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Пропагандистке грозит до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время Витязева находится на территории РФ, продолжаются "комплексные меры" для привлечения ее к ответственности.

3 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру-пропагандисту Семену Пегову.

12 апреля в Хмельницком СБУ задержала пророссийского пропагандиста, входившего в пул политических пиарщиков бывшего нардепа Виктора Медведчука.

Читайте также: СБУ взяла экс-депутата-коммуниста – "наводил ракеты в Запорожье". Фото его "иконостаса"

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.