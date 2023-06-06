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СБУ сообщила о подозрении пропагандистке Витязевой, распространявшей фейки о Каховской ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 19:20
СБУ сообщила о подозрении пропагандистке Витязевой, распространявшей фейки о Каховской ГЭС - Фото
Юлия Витязева (Скриншот с видео)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российской пропагандистке Юлии Лозановой, известной под псевдонимом Юлия Витязева. Она одной из первых начала оправдывать российских оккупантов за подрыв Каховской гидроэлектростанции, говорится в заявлении ведомства.

"Контрразведчики и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одну вражескую пропагандистку, занимающуюся информационно-подрывной деятельностью против Украины", – сообщает СБУ.

Фото: СБУ

Отмечается, что блогерша является уроженкой Одессы. В 2015 году она переехала в Москву.

В РФ она начала "активно распространять фейки" по отношению к общественно-политической ситуации в Украине.

Витязева использовала все доступные ей медиаплощадки для публичной поддержки вооруженной агрессии России после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, пишет СБУ.

6 июня 2023 года она одной из первых начала оправдывать оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС. Она сделала соответствующие сообщения в собственном Telegram-канале на 100 000 подписчиков.

Фото: СБУ

Кроме этого, Витязева участвует в эфирах российского канала "Соловьев.live", где регулярно распространяет антиукраинский контент.

Также пропагандистка занимается сбором денег на нужды российских оккупантов.

Фото: СБУ

Отмечается, что инициированные СБУ экспертизы "подтвердили факты ее подрывной деятельности против Украины".

Ей вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности и оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников.

Пропагандистке грозит до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время Витязева находится на территории РФ, продолжаются "комплексные меры" для привлечения ее к ответственности.

  • 3 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру-пропагандисту Семену Пегову.
  • 12 апреля в Хмельницком СБУ задержала пророссийского пропагандиста, входившего в пул политических пиарщиков бывшего нардепа Виктора Медведчука.

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Артём Джерипа
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