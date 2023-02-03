Российскому блогеру-пропагандисту Пегову объявлено о подозрении в Украине

В Украине заочно объявлено о подозрении российскому блогеру-пропагандисту, который в YouTube для проекта оккупантов WarGonzo и в пророссийском Telegram-канале создает пропагандистские материалы на военную тематику. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В ОГП не называют имени подозреваемого, но основатель пропагандистского проекта WarGonzo – Семен Пегов.

Он подозревается в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Правоохранители отметили, что подозреваемый является куратором нескольких пропагандистских проектов, деятельность которых направлена на свержение конституционного строя в Украине.

Он также неоднократно незаконно въезжал на временно оккупированные территории Украины, проводил "рабочие встречи" и брал интервью у главарей террористических организаций ДНР и ЛНР и других оккупантов.

В ОГП отметили, что в сети есть материалы о получении Пеговым госнаград на наивысшем политически-военном уровне РФ, в том числе лично от российского диктатора Владимира Путина.

Смотрите видео, как Пегова побили во время прямого включения из временно оккупированного Донецка в 2018-м.

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Оксана Житнюк

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