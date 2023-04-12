СБУ задержала в Хмельницком пропагандиста Медведчука – фото

Служба безопасности задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины. Он входил в пул политических пиарщиков бывшего нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщает СБУ. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Куракине.

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Следствие установило, что фигурант занимался "раскруткой" медийного образа приспешника Кремля как "миротворца", которого "слышат" в Москве. Для этого он регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.

Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство News-front, зарегистрированное во временно оккупированном Крыму, сообщили в СБУ.

По данным следствия, после начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование Украины в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине.

Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта, сообщили в спецслужбе.

Во время обысков по месту жительства фигуранта в Хмельницком обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

3 апреля СБУ сообщила о подозрении работающему на Кремль блогеру-миллионнику Юрию Подоляке.

7 апреля СБУ сообщила, что собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.

Вадим Ребрина , Юрій Смірнов

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