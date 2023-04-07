СБУ сообщила о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука
Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, сам Лазарев непосредственно занимался раскруткой медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Для этого был частым гостем в эфире подсанкционных каналов Наш, Zik, NewsOne, 112 и Russia today.
В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной", отмечает спецслужба.
После 24 февраля 2022 года Лазарев скрыто выехал за границу. Затем он прибыл на территорию временно оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.
- 3 апреля СБУ сообщила о подозрении работающему на Кремль блогеру-миллионнику Юрию Подоляке.
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