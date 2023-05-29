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СБУ взяла экс-депутата-коммуниста – "наводил ракеты в Запорожье". Фото его "иконостаса"

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 10:39
СБУ взяла экс-депутата-коммуниста –
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета. Он обвиняется в работе на ФСБ России и "наведении" российских ракет на Украину.

По словам СБУ, по его наводке оккупанты осуществили серию ракетных ударов по Запорожью в апреле и мае 2023 года. В результате этих обстрелов погибли трое местных жителей, были разрушены 30 частных домов и повреждено промышленное предприятие.

Ведомство сообщает, что подозреваемый в 2001 году получил шесть лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине. Фигурант дела является "пылким сторонником коммунизма", говорится в сообщении.

После выхода из тюрьмы он вступил в ныне запрещенную Коммунистическую партию Украины. В 2015 году он почти полгода был депутатом Запорожского горсовета.

СБУ утверждает, что подозреваемый был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

По данным следствия, он был завербован кадровым сотрудником ФСБ в конце 2022 года для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для выполнения вражеских задач фигурант дела якобы сформировал свою информаторскую сеть из бывших однопартийцев, проживающих в Запорожье. Через них он получал информацию о работающих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Правоохранители утверждают, что подозреваемый лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию объектов, после вражеских ударов он "отчитывался" о последствиях ФСБ.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

При обыске по месту жительства у подозреваемого обнаружены телефоны, которые он использовал для общения с ФСБ.

Также у него изъято большое количество запретной коммунистической символики.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ
  • 18 мая 2023 года СБУ заявила, что разоблачила еще одного агента ФСБ РФ во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Запорожья.
  • 25 мая правоохранители задержали агента РФ, готовившего диверсию на железной дороге под Авдеевкой.

Читайте также: В начале вторжения СБУ создала новое подразделение, осуществлявшее диверсионные мероприятия в тылу врага

Артём Джерипа
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