В начале вторжения СБУ создала новое подразделение для диверсий в тылу врага

В начале полномасштабного вторжения в СБУ было создано новое подразделение, осуществлявшее диверсионные и контрдиверсионные мероприятия в тылу врага для перерезания его логистики. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Комарову сообщил глава ведомства Василий Малюк.

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"На то время важной задачей было перерезать логистику врагу. Поэтому нами было создано подразделение. По понятным причинам его название, количество я на публику говорить не буду, но сегодня позволю себе поблагодарить за службу его руководителя господина Охотника (позывной, – ред.) и всему личному составу", – сказал он.

По словам Малюка, это подразделение осуществляло диверсионные и контрдиверсионные мероприятия на границе Житомирской и Киевской областей.

"К этому подразделению были добавлены силы партизанско-агентурные. И там, в тылу врага, в лесах, проводили много соответствующих мероприятий", – рассказал глава СБУ.

В то время, по его словам, удалось уничтожить даже тыловой пункт управления врага.

В дальнейшем такие же мероприятия с учетом приобретенного опыта проводились и в других областях.

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