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На початку вторгнення СБУ створила новий підрозділ, що здійснював диверсійні заходи в тилу ворога

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 23:53
На початку вторгнення СБУ створила новий підрозділ, що здійснював диверсійні заходи в тилу ворога - Фото
Василь Малюк (скріншот з відео)

На початку повномасштабного вторгнення у СБУ було створено новий підрозділ, який здійснював диверсійні і контрдиверсійні заходи у тилу ворога для перерізання його логістики. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову повідомив голова відомства Василь Малюк.

"На той час важливим завданням було перерізати логістику ворогу. Тому нами був створений підрозділ. Зі зрозумілих причин його назву, кількість я на загал казати не буду, але сьогодні дозволю собі подякувати за службу його очільнику пану Охотніку (позивний, – ред.) і всьому особовому складу", – сказав він.

За словами Малюка, цей підрозділ здійснював диверсійні і контрдиверсійні заходи на кордоні Житомирської та Київської областей.

"До цього підрозділу були додані сили партизансько-агентурні. І там, в тилу ворога, в лісах, проводили багато відповідних заходів", – розповів очільник СБУ.

В той час, за його словами, вдалося навіть знищити тиловий пункт управління ворога.

Надалі такі ж заходи з урахуванням набутого досвіду проводилися і в інших областях.

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Вадим Ребрина
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