RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Малюк дав поради мешканцям тимчасово окупованих територій, як не стати колаборантом

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 23:11
Малюк дав поради мешканцям тимчасово окупованих територій, як не стати колаборантом - Фото
Очільник СБУ Василь Малюк (фото - пресслужба)

Глава Служби безпеки Василь Малюк заявив, що робота лікарів і комунальників на тимчасово окупованих територіях не вважається колабораціонізмом. Також для кваліфікації дій особи має значення, добровільно чи під примусом він вчиняв ті чи інші дії. Про це Малюк розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Часто люди задаються питаннями, що нібито є там якісь юридичні колізії щодо кваліфікації дій... Лікарі і комунальники не підпадають під відповідальність за вчинення таких злочинів, якщо лікар просто надає допомогу, а комунальник підмітає вулицю, а не виконують при цьому якісь адміністративні функції для ворога чи там підняли триколор..." – сказав Малюк.

Він порадив мешканцям тимчасово окупованих територій "максимально дистанціюватися від ворога, не надавати їм жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування, не давати можливість у себе розквартируватися і так далі".

Разом з тим, за словами голови СБУ, якщо людина вчиняє ту чи іншу дію "під дулом автомата", то це "також буде кваліфікуючою ознакою для здійснення правової оцінки і подальшого прийняття рішень.

Читайте також: Наукою по болю | Чому українці стають колаборантами і як тепер жити з тими, хто здавав своїх і вітав росіян

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбуколабораціонізмВасиль Малюк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 