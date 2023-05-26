Малюк дав поради мешканцям тимчасово окупованих територій, як не стати колаборантом

Глава Служби безпеки Василь Малюк заявив, що робота лікарів і комунальників на тимчасово окупованих територіях не вважається колабораціонізмом. Також для кваліфікації дій особи має значення, добровільно чи під примусом він вчиняв ті чи інші дії. Про це Малюк розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

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"Часто люди задаються питаннями, що нібито є там якісь юридичні колізії щодо кваліфікації дій... Лікарі і комунальники не підпадають під відповідальність за вчинення таких злочинів, якщо лікар просто надає допомогу, а комунальник підмітає вулицю, а не виконують при цьому якісь адміністративні функції для ворога чи там підняли триколор..." – сказав Малюк.

Він порадив мешканцям тимчасово окупованих територій "максимально дистанціюватися від ворога, не надавати їм жодної інформації, не допомагати їм продуктами харчування, не давати можливість у себе розквартируватися і так далі".

Разом з тим, за словами голови СБУ, якщо людина вчиняє ту чи іншу дію "під дулом автомата", то це "також буде кваліфікуючою ознакою для здійснення правової оцінки і подальшого прийняття рішень.

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