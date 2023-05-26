Малюк дал советы жителям временно оккупированных территорий, как не стать коллаборантом

Глава Службы безопасности Василий Малюк заявил, что работа врачей и коммунальщиков на временно оккупированных территориях не считается коллаборационизмом. Также для квалификации действий лица имеет значение, добровольно или по принуждению он совершал те или иные действия. Об этом Малюк рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

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"Часто люди задаются вопросами, что якобы есть там какие-то юридические коллизии по квалификации действий... Врачи и коммунальщики не подпадают под ответственность за совершение таких преступлений, если врач просто оказывает помощь, а коммунальщик подметает улицу, а не выполняют при этом какие-то административные функции для врага или там подняли триколор..." – сказал Малюк.

Он посоветовал жителям временно оккупированных территорий "максимально дистанцироваться от врага, не предоставлять им никакой информации, не помогать им продуктами питания, не давать возможность у себя расквартироваться и так далее".

Вместе с тем, по словам главы СБУ, если человек совершает то или иное действие "под дулом автомата", то это "также будет квалифицирующим признаком для осуществления правовой оценки и последующего принятия решений".

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