СБУ взяла ексдепутата-комуніста – "наводив ракети на Запоріжжі". Фото його "іконостасу"

Контррозвідка Служби безпеки затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради. Його звинувачують у роботі на ФСБ Росії та "наведенні" російських ракет на Україну.

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За словами СБУ, за його наведенням окупанти здійснили серію ракетних ударів по Запоріжжю у квітні та травні 2023 року. Унаслідок цих обстрілів загинуло троє місцевих жителів, були зруйновані 30 приватних будинків та пошкоджено промислове підприємство.

Відомство повідомляє, що підозрюваний у 2001 році отримав шість років ув'язнення за планування державного перевороту в Україні. Фігурант справи є "палким прихильником комунізму", йдеться у повідомленні.

Після виходу з в'язниці він вступив до нині забороненої Комуністичної партії України. У 2015 році він майже пів року був депутатом Запорізької міськради.



СБУ стверджує, що підозрюваний був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

За даними слідства, він був завербований кадровим співробітником ФСБ наприкінці 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.



Для виконання ворожих завдань фігурант справи нібито сформував власну інформаторську мережу з колишніх однопартійців, які мешкають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію щодо промислових підприємств, які працюють, та технічного стану критичної інфраструктури.

Правоохоронці стверджують, що підозрюваний особисто виїжджав на місцевість та проводив приховану фото- та відеофіксацію об'єктів, після ворожих ударів він "звітував" про наслідки ФСБ.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваного виявлено телефони, які він використовував для спілкування з ФСБ.

Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.





18 травня 2023 року СБУ заявила, що викрила ще одного агента ФСБ РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя.

25 травня правоохоронці затримали агента РФ, який готував диверсію на залізниці під Авдіївкою.

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