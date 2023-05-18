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СБУ заявила, що затримала на гарячому агента ФСБ – відео видео

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18.05.2023, 10:36
Фото: СБУ
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Служба безпеки заявила, що викрила ще одного агента ФСБ РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя. Він займався збором розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих, повідомили у відомстві.

За даними слідства, найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Для збору інформації він об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

За кожне виконане завдання йому "гарантували" грошову винагороду у розмірі від 2000 до 5000 грн. Для конспірації фігурант пропонував переказувати гроші на банківську картку свого сина.

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

  • 17 травня у Львові суд виніс вирок обвинуваченому у держзраді 47-річному жителю Львівської області Владиславу Козєєву, який фотографував військові об’єкти в області й надсилав їх росіянину, – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Вадим Ребрина
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