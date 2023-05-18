Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья. Он занимался сбором разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.

В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, больше всего врага интересовали координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении. Кроме того, агрессор хотел получить от своего агента точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.

Для сбора информации он объезжал местность под видом водителя такси и производил видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.

За каждое выполненное задание ему "гарантировали" денежное вознаграждение в размере от 2000 до 5000 грн. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карту своего сына.

Также российская спецслужба обещала предателю руководящую "должность" в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

17 мая во Львове суд вынес приговор обвиняемому в госизмене 47-летнему жителю Львовской области Владиславу Козееву, который фотографировал военные объекты в области и присылал их россиянину, – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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