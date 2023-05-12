СБУ: Экс-министр образования Табачник сотрудничает с ФСБ и соратником Кадырова

Следователи Службы безопасности заявили о разоблачении новых фактов преступной деятельности бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ установила, что Табачник находится на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ Олегом Козловым.

Министра времен беглого экс-президента Виктора Януковича подозревают в том, что после начала полномасштабного вторжения он координировал с представителем российской спецслужбы подрывную деятельность против Украины.

По данным следствия, подозреваемый активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

В СБУ заявили, что Табачник непосредственно выполнял задачи Москвы по "переформатированию" образования и медицины оккупированных областей Украины под нужды России.

"Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок России", – утверждают в СБУ.

Как отмечают следователи, Табачник действовал совместно с гауляйтерами Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.

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Осенью 2022 года Табачника назначили советником руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области и включили в местную организацию кремлевской партии "Единая Россия".

СБУ заявляет, что установила факты участия Табачника в разграблении имущества жителей Мелитополя.

"Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым смотрящим за регионом от Кадырова, в апреле прошлого года он организовал вывоз в Крым сельхозтехники со складов местного агрохолдинга", – говорится в сообщении.

Правоохранители уведомили Табачника о подозрении дополнительно по двум статьям: пособничество государству-агрессору; нарушение законов и обычаев войны.

По данным СБУ, с 2014 года Табачник скрывался от украинского правосудия во временно оккупированном Крыму.

В июле 2015 года СБУ объявила Табачника в розыск по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В ноябре 2022 года СБУ сообщила о подозрении Табачнику и заявила, что экс-регионал после полномасштабного вторжения РФ активно "консультирует" руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

В феврале 2023 года Зеленский лишил Табачника украинского гражданства.

В апреле стало известно, что Табачник стал "советником" гауляйтера Балицкого.

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