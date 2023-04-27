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Экс-министр времен Януковича Табачник сейчас "советник" запорожского гауляйтера Балицкого

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 19:22
Экс-министр времен Януковича Табачник сейчас
Дмитрий Табачник (фото: LIGA.net)

Подозреваемый в госизмене экс-регионал Дмитрий Табачник, который при беглом экс-президенте Викторе Януковиче занимал должность министра образования, теперь стал "советником" гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Информация об этом размещена на сайте партии страны-агрессора Единая Россия.

На сайте Единой России Табачник указан как "кандидат" в "депутаты" на временно оккупированной территории Запорожской области.

Там указано, что он беспартийный и занимает "должность" так называемого советника "главы ВГА Запорожской области" – так оккупанты называют гауляйтера Балицкого, который в Украине является подозреваемым в госизмене.

  • По данным СБУ, с 2014 года Табачник скрывался от украинского правосудия во временно оккупированном Крыму.
  • В июле 2015 года СБУ объявила Табачника в розыск по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
  • В ноябре 2022 года СБУ сообщила о подозрении Табачнику и заявила, что экс-регионал после широкомасштабного вторжения РФ активно "консультирует" руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.
  • В феврале 2023 года Зеленский лишил Табачника украинского гражданства.

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Оксана Житнюк
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евгений балицкий война запорожская область Запорожье Дмитрий Табачник
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