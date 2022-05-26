Запорожская область. Гауляйтеру экс-регионалу объявили подозрение в коллаборационизме

Бывшему нардепу-регионалу Евгению Балицкому, который с помощью российских оккупантов стал "псевдогубернатором Запорожской области", объявили о подозрении в госизмене. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Балицкий был нардепом Партии регионов, а в 2020-м избрался в Запорожский облсовет от Оппозиционного блока. Широкомасштабное вторжение РФ он воспринял как шанс реализовать своим амбиции, отмечают в спецслужбе.

По данным СБУ, Балицкий не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой для силового захватав власти в регионе. С помощью оккупантов он заставил сотрудников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать его руководителем фейковой "военно-гражданской администрации" Запорожской области.

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Балицкий также подготовил юридически ничтожное "распоряжение", которое "обязывало" жителей временно оккупированных территорий создать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности. Кроме того, он критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества к 9 мая.

Балицкому объявлено о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК), ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным военной разведки, армия России строит третью линию обороны на оккупированном юге, хочет закрепиться в Херсонской и Запорожской областях.

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Марк Сировой

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