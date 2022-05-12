В Запорожье планировался теракт. Подозреваемый хотел устроить взрыв в людном месте – СБУ

Служба безопасности Украины задержала по подозрению в подготовке теракта в Запорожье 56-летнего мужчину. Следствие считает, что он собирался устроить взрыв в людном месте в центре города.

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По данным СБУ, мужчина замаскировал взрывчатку под костыль. В ее полость был вмонтирован пиропатрон, а взрывчатое вещество с целью усиления эффекта поражения подозреваемый начинил гвоздями и болтами.

В Запорожье мужчина приехал с запада Украины за два дня до запланированной даты теракта.

СБУ задержала его в "подпольном" доме, взрывчатку обезвредили.

Подозреваемый – житель Днепра, 1966 года рождения. Следствие проверяет, связан ли он с российскими спецслужбами.

Андрей Водяный

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