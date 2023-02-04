Зеленский лишил гражданства 10 лиц: среди них Клюев, Захарченко и Табачник

Президент Владимир Зеленский прекратил гражданства 10 лицам, среди которых экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и другие чиновники времен беглого экс-президента Виктора Януковича и представители запрещенной в Украине ОПЗЖ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник, приближенный к Совету нацбезопасности и обороны.

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Зеленский подписал указ о прекращении гражданства 10 лицам, у которых обнаружены российские паспорта:



→ Виктору Баранскому (депутату Одесского горсовета от ОПЗЖ);

→ Александру Горбылеву;

→ Виталию Захарченко (экс-главе МВД времен Януковича);

→ Александру Клименко;

→ Андрею Клюеву (экс-главе администрации Януковича);

→ Богдану Клюеву;

→ Виталию Слабе;

→ Дмитрию Табачнику;

→ Никите Шенцеву (депутату Харьковского областного совета);

→ Александру Якименко (экс-главе СБУ времен Януковича).

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Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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