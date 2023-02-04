Зеленский лишил гражданства 10 лиц: среди них Клюев, Захарченко и Табачник
Президент Владимир Зеленский прекратил гражданства 10 лицам, среди которых экс-министр образования Дмитрий Табачник, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко и другие чиновники времен беглого экс-президента Виктора Януковича и представители запрещенной в Украине ОПЗЖ. Об этом LIGA.net сообщил собеседник, приближенный к Совету нацбезопасности и обороны.
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Зеленский подписал указ о прекращении гражданства 10 лицам, у которых обнаружены российские паспорта:
→ Виктору Баранскому (депутату Одесского горсовета от ОПЗЖ);
→ Александру Горбылеву;
→ Виталию Захарченко (экс-главе МВД времен Януковича);
→ Александру Клименко;
→ Андрею Клюеву (экс-главе администрации Януковича);
→ Богдану Клюеву;
→ Виталию Слабе;
→ Дмитрию Табачнику;
→ Никите Шенцеву (депутату Харьковского областного совета);
→ Александру Якименко (экс-главе СБУ времен Януковича).
- 10 января Зеленский прекратил гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
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