Президент Владимир Зеленский подписал документы в отношении лиц, у которых обнаружены российские паспорта. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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По словам Зеленского, он подписал соответствующие документы, "чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора".

Президент сказал, что есть представление от Службы безопасности Украины в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие гражданства РФ. Он не уточнил, о ком именно идет речь.

Завтра, по его словам, будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО.

"И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов", – заявил Зеленский.

Оксана Житнюк

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