СБУ сообщила о подозрении Табачнику

СБУ заявила, что ее следователи собрали доказательную базу по совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины бывшим министром образования и науки Дмитрием Табачником. Он еще с 2014 года скрывается от украинского правосудия во временно оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Установлено, что экс-регионал после широкомасштабного вторжения РФ активно "консультирует" руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

В СБУ заявляют, что в распоряжении Службы есть доказательства тесного сотрудничества Табачника с вражескими спецслужбами. "Среди прочего, были обнаружены "докладные записки" с подробными отчетами по "выполненным задачам", – говорится в сообщении.

Среди прочего, говорят в СБУ, обнаружен подготовленный Табачником проект докладной записки на имя замглавы правительства РФ Марата Хуснуллина. В ней, от имени гауляйтеров временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей, он просит оккупантов обеспечить круглосуточную вооруженную охрану "избирательных участков" на период незаконного референдума, сообщили в спецслужбе.

Также следствием задокументировано, что по его непосредственным указаниям "избирательные участки" были организованы в учебных и медицинских учреждениях региона.

Табачник заочно уведомлен о подозрении в государственной измене.

В Офисе генпрокурора добавили, что, по данным следствия, бывший государственный деятель организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, проведения "референдумов". По данным прокуратуры, он действовал от имени представителей высших органов власти РФ, включая ФСБ.

Следствием установлены контакты подозреваемого с замминистра здравоохранения РФ, замглавы правительства РФ, представителем департамента оперативной информации ФСБ РФ, которым он докладывал о выполнении задач и передавал документы, сообщили в ОГП.

В июле 2015 года следственное управление СБУ объявило Табачника в розыск по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.