Ждал россиян во Львове. Корректировщика огня оккупантов суд приговорил к пожизненному

Во Львове суд вынес приговор обвиняемому в госизмене 47-летнему жителю Львовской области Владиславу Козееву, который фотографировал военные объекты в области и отправлял их россиянину – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщает Судебный репортер.

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Прокурор просил назначить самое строгое наказание, ведь обвиняемый, по его словам, кроме полученных задач, самостоятельно по идеологическим мотивам искал информацию и передавал ее россиянам

Своей вины Козеев не признал.

Согласно материалам обвинительного акта, после полномасштабного вторжения в мае 2022 года Козеев отправлял представителям РФ сведения о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координаты объектов критической инфраструктуры во Львовской области, в том числе пяти мостов. Также фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. В общей сложности речь идет о 25 эпизодах передачи информации.

Во время обыска у Козеева изъяли телефон, ставший одним из ключевых доказательств. С помощью специальных программ следователи смогли восстановить на телефоне обвиняемого удаленные снимки последствий ракетного удара по Львову, воинской части и военной техники в одном из сел Львовской области, учебного центра ВСУ, нефтебазы и т.д.

Также в телефоне Козеева обнаружили коммунистическую и российскую символику, фотографии с пометками Z. Он был подписан на российские телеграмм-каналы.

К примеру, в телеграмм-канале Соловьев Live обвиняемый спрашивал, будут ли россияне воевать во Львове, сообщает Судебный репортер.

По данным следствия, Козеев пытался получить гражданство РФ и даже общался на этот счет с бывшим главой партии ЛНПР Владимиром Жириновским.

10 мая суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы задержанному в Одессе бывшему охраннику российской пыточной, действовавшей во время временной оккупации Херсона.

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