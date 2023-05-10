Суд на восемь лет отправил в тюрьму охранника российской пыточной в Херсоне

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы задержанному в Одессе бывшему охраннику российской пыточной, действовавшей во время временной оккупации Херсона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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При освобождении Херсона злоумышленник решил убежать в Одессу, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 8 лет тюрьмы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах на протяжении 10 лет и конфискацией имущества.

По данным следствия, преступником является бывшее должностное лицо Государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне, которое после захвата города пошло на сотрудничество с врагом.

Мужчина вошел в подразделение охраны российского режимного объекта, куда оккупанты незаконно свозили репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.

В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались выбить из них согласие на сотрудничество с врагом.

Суд признал злоумышленника виновным в коллаборативной деятельности.

Одессит, который за 70 000 грн сдавал россиянам места дислокации украинских систем противовоздушной обороны, проведет 15 лет за решеткой.

Вадим Ребрина

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