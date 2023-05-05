UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Одессит проведет 15 лет за решеткой: за 70 000 грн сдавал России позиции ПВО Сил обороны

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 14:21
Одессит проведет 15 лет за решеткой: за 70 000 грн сдавал России позиции ПВО Сил обороны - Фото
Фотo - Одеська прокуратура

Одессит, который за 70 000 грн сдавал россиянам места дислокации украинских систем противовоздушной обороны, проведет 15 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Житель Одессы осужден за госизмену, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали в суде, что мужчина, являясь сторонником России, за вознаграждение собирал для спецслужб РФ информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, места дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, админзданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.

Осужденный установил и зафиксировал на видео базирование средств ПВО в Одессе, свою помощь россиянам предатель оценил в 70 000 грн.

Для сбора данных он выезжал в разные районы Одессы и пригород, где делал фото и видео объектов. Информатора оккупантов задержали во время передачи видео с дислокацией систем ПВО спецслужбам РФ через мессенджер. Сейчас одессит находится под стражей.

Одессит проведет 15 лет за решеткой: за 70 000 грн сдавал России позиции ПВО Сил обороны
  • 13 апреля СБУ заявила, что задержала мужчину, корректировавшего атаки россиян дронами-камикадзе Shahed по Одессе.

Смотрите также: "Нашел HIMARS?" СБУ заявила, что взяла "адвоката-предателя": видео и перехват разговора

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война госизмена Одесса пво агент информатор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 