Одессит проведет 15 лет за решеткой: за 70 000 грн сдавал России позиции ПВО Сил обороны
Одессит, который за 70 000 грн сдавал россиянам места дислокации украинских систем противовоздушной обороны, проведет 15 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Житель Одессы осужден за госизмену, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали в суде, что мужчина, являясь сторонником России, за вознаграждение собирал для спецслужб РФ информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, места дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, админзданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области.
Осужденный установил и зафиксировал на видео базирование средств ПВО в Одессе, свою помощь россиянам предатель оценил в 70 000 грн.
Для сбора данных он выезжал в разные районы Одессы и пригород, где делал фото и видео объектов. Информатора оккупантов задержали во время передачи видео с дислокацией систем ПВО спецслужбам РФ через мессенджер. Сейчас одессит находится под стражей.
- 13 апреля СБУ заявила, что задержала мужчину, корректировавшего атаки россиян дронами-камикадзе Shahed по Одессе.
Смотрите также: "Нашел HIMARS?" СБУ заявила, что взяла "адвоката-предателя": видео и перехват разговора
Комментарии