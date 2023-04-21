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"Нашел HIMARS?" СБУ заявила, что взяла "адвоката-предателя": видео и перехват разговора видео

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 16:27
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины заявила о задержании адвоката, который якобы собирал для РФ данные об украинских HIMARS и картах минных полей возле Киева. СБУ обнародовала видео задержания и перехват разговора адвоката с одним из "информаторов".

По данным украинской спецслужбы, действующий адвокат, который ранее работал в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен в 2021 году, якобы был завербован спецслужбой РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Нашел HIMARS?" СБУ заявила, что взяла "адвоката-предателя": видео и перехват разговора

"По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины. Кроме того, он разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ", – заявили в СБУ.

Украинская спецслужба утверждает, что "российский агент" якобы подыскивал информаторов, которым предлагал "высокое денежное вознаграждение" за передачу секретных сведений, которые нужны были оккупантам для удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

СБУ заявляет, что задержала адвоката при передаче ему имитационных координат базирования HIMARS.

Кроме того, по данным СБУ, фигурант якобы наладил схему нелегального выезда за границу украинцев призывного возраста с помощью фиктивных документов.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о государственной измене в условиях военного положения. Статья предусматривает наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

"Нашел HIMARS?" СБУ заявила, что взяла "адвоката-предателя": видео и перехват разговора
  • 15 апреля СБУ сообщила, что корректировщика огня российских оккупантов, который наводил на Николаев ракеты "Калибр", приговорили к 11,5 годам тюрьмы.
  • 19 апреля СБУ задержала в Киеве местного жителя, который якобы помогал России распространять фейки об общественно-политической обстановке в украинской столице.
Оксана Житнюк
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