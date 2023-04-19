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СБУ задержала в Киеве "фиксера" российских пропагандистов – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 13:19
СБУ задержала в Киеве
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ задержала в Киеве местного жителя, помогавшего России распространять фейки об общественно-политической обстановке в украинской столице, сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ задержала в Киеве "фиксера" российских пропагандистов – фото

"Для этого злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области РФ прокремлевского информагентства "Бел.ru", – сказано в сообщении.

По данным следствия, он передавал российским пропагандистам вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу. Полученную дезинформацию россияне использовали для подготовки фейковых новостей о войне.

Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме, сообщили в СБУ.

СБУ задержала в Киеве "фиксера" российских пропагандистов – фото

СБУ задержала в Киеве "фиксера" российских пропагандистов – фото

СБУ задержала в Киеве "фиксера" российских пропагандистов – фото

СБУ задержала в Киеве "фиксера" российских пропагандистов – фото

Задержанному сообщено о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

  • 18 апреля СБУ по результатам расследования сообщила о подозрении оккупационному "директору" Запорожской АЭС, россиянину Олегу Романенко, который в период с 11 марта по ноябрь прошлого года обеспечивал выполнение указания Москвы об отключении атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины.

Вадим Ребрина
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