Наводил "Калибры" на Николаев. Корректировщик огня оккупантов получил 11,5 лет тюрьмы
К 11,5 года лишения свободы приговорили корректировщика огня российских оккупантов, который наводил на Николаев ракеты "Калибр". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как отмечается, следователи СБУ собрали доказательства вины информатора ФСБ, действовавшего в прифронтовых районах на юге Украины – он корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр".
Кроме того, осужденный преступник собирал разведанные мест базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале августа 2022 года в Николаевской области.
По материалам СБУ, суд приговорил его к 11,5 года лишения свободы.
Как установили следователи, вражеским информатором оказался житель Николаева – в начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через боевика террористической организации ДНР.
- 1 марта СБУ задержала в Николаеве местного инструктора по тактической подготовке одной из общественных организаций, он подозревается в работе на ФСБ – якобы под прикрытием тренировок украинских защитников мужчина собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и о складах с боеприпасами ВСУ.
- 24 марта в Николаеве суд дал 11 лет тюрьмы информатору, по наводкам которой оккупанты обстреливали инфраструктурные объекты в городе, в том числе больницы.
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