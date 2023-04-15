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Наводил "Калибры" на Николаев. Корректировщик огня оккупантов получил 11,5 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 11:14
Наводил
Фото: СБУ

К 11,5 года лишения свободы приговорили корректировщика огня российских оккупантов, который наводил на Николаев ракеты "Калибр". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, следователи СБУ собрали доказательства вины информатора ФСБ, действовавшего в прифронтовых районах на юге Украины – он корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, осужденный преступник собирал разведанные мест базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале августа 2022 года в Николаевской области.

По материалам СБУ, суд приговорил его к 11,5 года лишения свободы.

Как установили следователи, вражеским информатором оказался житель Николаева – в начале лета прошлого года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через боевика террористической организации ДНР.

  • 1 марта СБУ задержала в Николаеве местного инструктора по тактической подготовке одной из общественных организаций, он подозревается в работе на ФСБ – якобы под прикрытием тренировок украинских защитников мужчина собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и о складах с боеприпасами ВСУ.
  • 24 марта в Николаеве суд дал 11 лет тюрьмы информатору, по наводкам которой оккупанты обстреливали инфраструктурные объекты в городе, в том числе больницы.

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Наталія Медведєва
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