Жительница Николаева, наводившая удары оккупантов по больницам, проведет 11 лет в тюрьме

В Николаеве суд назначил наказание 11 лет лишения свободы информатору, по наводкам которого оккупанты обстреливали инфраструктурные объекты в городе, в том числе больницы. Об этом сообщает СБУ.

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Сотрудники СБУ задержали приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в регионе в июле прошлого года.

По данным следствия, вражеским информатором является местная жительница, бывший чиновник оборонного предприятия, поддержавшая полномасштабное вторжение РФ.

Свои деструктивные взгляды она активно распространяла в прокремлевских Telegram-каналах в виде сообщений и комментариев. Таким образом, она попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла женщину к сотрудничеству через администратора одного из подконтрольных пабликов, сообщили в СБУ.

По указанию врага его приспешница собирала информацию о местоположении объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона.

Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографиях с привязкой к местности.

В ходе обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о несанкционированном распространении информации о перемещении ВСУ и об оправдывании вооруженной агрессии РФ.

Ранее сегодня в СБУ заявили, что разоблачили двух агентов ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожской областях. Среди них – инженер-конструктор завода Мотор Сич.

Вадим Ребрина

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