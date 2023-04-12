Николаевец просидит 15 лет за решеткой: "помог" России в 10 ракетных ударах – фото
В Николаеве суд вынес приговор агенту ФСБ РФ, который скорректировал 10 вражеских ударов по гражданским объектам города. Мужчина проведет за решеткой 15 лет, сообщает Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, по наводке осужденного в течение 26-30 июня 2022 оккупанты совершили прицельные ракетные удары по 10 городским объектам. Среди них – здания гражданской инфраструктуры.
Контрразведчики СБУ задержали российского агента в Николаеве в июле 2022-го. Во время обысков у него обнаружили взрывчатку, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.
Установлено, что ФСБ привлекла жителя Николаева к негласному сотрудничеству в мае прошлого года.
Для вербовки враг использовал прокремлевский Telegram-канал, где фигурант активно оправдывал вооруженную агрессию РФ в своих комментариях.
Для выполнения задач российской спецслужбы мужчина объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты, а затем отправлял фото кадровому сотруднику ФСБ через анонимный чат в мессенджере.
Суд признал мужчину виновным по трем статьям: о госизмене в условиях военного положения, о незаконном обращении с оружием и об оправдывании вооруженной агрессии РФ.
- 1 марта СБУ задержала в Николаеве местного инструктора по тактической подготовке одной из общественных организаций, он подозревается в работе на ФСБ – якобы под прикрытием тренировок украинских защитников мужчина собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и о складах с боеприпасами ВСУ.
- 24 марта в Николаеве суд дал 11 лет тюрьмы информатору, по наводкам которой оккупанты обстреливали инфраструктурные объекты в городе, в том числе больницы.
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