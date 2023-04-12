Николаевец просидит 15 лет за решеткой: "помог" России в 10 ракетных ударах – фото

В Николаеве суд вынес приговор агенту ФСБ РФ, который скорректировал 10 вражеских ударов по гражданским объектам города. Мужчина проведет за решеткой 15 лет, сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным СБУ, по наводке осужденного в течение 26-30 июня 2022 оккупанты совершили прицельные ракетные удары по 10 городским объектам. Среди них – здания гражданской инфраструктуры.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в Николаеве в июле 2022-го. Во время обысков у него обнаружили взрывчатку, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Установлено, что ФСБ привлекла жителя Николаева к негласному сотрудничеству в мае прошлого года.

Для вербовки враг использовал прокремлевский Telegram-канал, где фигурант активно оправдывал вооруженную агрессию РФ в своих комментариях.

Для выполнения задач российской спецслужбы мужчина объезжал город и скрыто фотографировал украинские объекты, а затем отправлял фото кадровому сотруднику ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям: о госизмене в условиях военного положения, о незаконном обращении с оружием и об оправдывании вооруженной агрессии РФ.

1 марта СБУ задержала в Николаеве местного инструктора по тактической подготовке одной из общественных организаций, он подозревается в работе на ФСБ – якобы под прикрытием тренировок украинских защитников мужчина собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и о складах с боеприпасами ВСУ.

24 марта в Николаеве суд дал 11 лет тюрьмы информатору, по наводкам которой оккупанты обстреливали инфраструктурные объекты в городе, в том числе больницы.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.