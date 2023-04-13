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Задержан радиомеханик завода ВПК. СБУ утверждает, что он корректировал "Шахеды" по Одессе

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 10:47
Задержан радиомеханик завода ВПК. СБУ утверждает, что он корректировал
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что задержала мужчину, корректировавшего атаки россиян дронами-камикадзе Shahed по Одессе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержанный – радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

Правоохранители утверждают, что он создал группу в Telegram, в которой распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и их вооружении на оборонном предприятии Одессы и рядом с ним.

В общем, пишет СБУ, участниками группы были россияне.

Фото: СБУ

Также мужчина якобы "сливал" оккупантам данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

СБУ говорит, что именно по его наводке оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе Shahed 131/136 по Одессе.

Фото: СБУ

По данным правоохранителей, задержанный также делал детализированные фото с мест прилетов и также распространял их в своей группе.

Продолжается досудебное расследование.

  • 12 апреля 2023 года в Николаеве суд вынес приговор агенту ФСБ РФ, скорректировавшему 10 вражеских ударов по гражданским объектам города. Ему дали 15 лет.

Читайте также: "Достанем из-под земли". СБУ начала расследовать жестокую казнь оккупантами украинского военного

Мілана Головань
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