Задержан радиомеханик завода ВПК. СБУ утверждает, что он корректировал "Шахеды" по Одессе
Служба безопасности Украины заявляет, что задержала мужчину, корректировавшего атаки россиян дронами-камикадзе Shahed по Одессе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, задержанный – радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.
Правоохранители утверждают, что он создал группу в Telegram, в которой распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и их вооружении на оборонном предприятии Одессы и рядом с ним.
В общем, пишет СБУ, участниками группы были россияне.
Также мужчина якобы "сливал" оккупантам данные по выполнению предприятием оборонных заказов.
СБУ говорит, что именно по его наводке оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе Shahed 131/136 по Одессе.
По данным правоохранителей, задержанный также делал детализированные фото с мест прилетов и также распространял их в своей группе.
Продолжается досудебное расследование.
- 12 апреля 2023 года в Николаеве суд вынес приговор агенту ФСБ РФ, скорректировавшему 10 вражеских ударов по гражданским объектам города. Ему дали 15 лет.
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